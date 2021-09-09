В Томске скончался в детской больнице мальчик, которого весной травмировали автоворота

Через полгода после несчастного случая юный томич умер... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщил сегодня департамент здравоохранения Томской области, в Томске в детской больнице умер мальчик, который получил тяжелые травмы еще в марте текущего года – его тогда зажало механизмом автоворот во дворе дома на улице Елизаровых.

Весной об этом трагическом случае много писали СМИ и социальные сети. Проверкой громкого инцидента занимался местный Следственный комитет. Однако летом сотрудники СК дело закрыли. Оказалось, что металлические автоворота были исправными, установлены по всем правилам, а ребенок играл, катаясь на них. В результате ЧП мальчик оказался в состоянии клинической смерти, находился все это время, 6 месяцев, в очень тяжелом состоянии.