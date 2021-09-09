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Недвижимость9 сентября 2021 15:39

В Томске на Иркутском тракте не будет действовать одна полоса дороги

До субботы у автомобилистов в городе будут проблемы
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Осень пришла, ремонт на дорогах и сетях продолжается... Фото: сайт мэрии Томска

Осень пришла, ремонт на дорогах и сетях продолжается... Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщила сегодня пресс-служба мэрии Томска, с 9 сентября до 14 часов 11 сентября будет перекрыта одна полоса для транспорта в областном центре: на участке дороги от ул. Иркутский тракт, 85 Б до кольцевого пересечения с ул. Беринга.

Сайт администрации города информирует о том, что ограничение связано с проведением аварийных работ на сетях горячего водоснабжения тепломагистрали 8 «Б». Мэрия просит томичей быть внимательными на этом участке трассы, пользоваться альтернативными маршрутами.