Городские службы в Томске убирают упавшие деревья, которые повалил сильный ветер

В Томске сильным ветром и дождем закончилась теплая погода! Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сегодня, 9 сентября, сообщили телеграм-канал мэрии Томска, в областном центре городские службы во второй половине дня продолжают устранять последствия сильного ветра.

Администрация города через социальную сеть информирует о том, что по данным на 16 часов из-за порывов ветра упало шесть деревьев. Специалисты сообщают: «Повреждено две электрических опоры, пострадавших нет». Отмечается, что городские службы устраняют последствия стихии. «Спецавтохозяйство» вывозит упавшие деревья, работники «Горсети» восстанавливают поврежденные электропровода.

Заметим, что штормовое предупреждение в Томске действует и всю ночь 10 сентября. Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в связи с усилением ветра по Томской области до 22 м/с, сопровождающемся дождем, грозами и понижением температуры, энергетики остановили все плановые работы по подготовке к зиме и приготовились к возможной ликвидации аварийных отключений на линиях электропередачи. На круглосуточном дежурстве находятся 34 оперативно-выездных бригады и 37 единиц спецтехники.