За год в Томской области бензин подорожал в среднем почти на 8 процентов

Во всем мире в "коронакризис" цены на бензин падают, а в России - растут! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томскстат проанализировал цены на нефтепродукты в Томской области в августе текущего года. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила пресс-служба федерального ведомства.

В информации сказано о том, что в последнем месяце лета «средняя потребительская цена в Томской области за бензин марки АИ-92 составила 44,19 рубля за литр, АИ-95 – 46,81 рублей за литр, АИ-98 и выше – 52,39 рубля за литр, за дизельное топливо – 52,29 рубля за литр». Специалисты отмечают, что по сравнению с июлем этого года цены на бензин выросли в среднем на 1,6%. Более всего подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше.

Эксперты подчеркивают, что за год бензин в регионе подорожал в среднем на 7,7%. Больше всего поднялся в цене АИ-92 (на 8,0%) и АИ-95 (на 7,4%).