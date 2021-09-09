Хозяйства Томской области убрали зерновые культуры почти с половины полей

Зерно уродилось в этом году в Томской области неплохое... Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сообщил сегодня, 9 сентября, интернет-портал администрации Томской области, хозяйства региона убрали 80,9 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 48,9% от плана. Специалисты отмечают, что страда подошла к своему «экватору», чему способствовала хорошая – теплая и сухая – погода начала сентября.

Пресс-служба администрации области информирует о том, что аграрии всего намолотили 226,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность на данный момент составляет 28 ц/га. Это на 4% выше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Эксперты отрасли подчеркивают, что с полей уже убраны все озимые культуры – рожь, пшеница и тритикале.

Стоит отметить, что лидером уборочной кампании является Кожевниковский район. Еще более высокую урожайность показывают Шегарский и Кривошеинский районы Томской области.