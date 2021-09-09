В Томске очистят Университетское озеро спустя 10 лет

Озеро не очищалось 10 лет. Фото: Ксения Высотина

В Томске спустя 10 лет дайверы очистят Университетское озеро. Такая информация появилась на официальной странице клуба "Наяда" в социальных сетях.

«Настало, и наша очередь внести свой вклад в благое дело! 11 сентября в 12.00 построение на озере и после идём под воду! Глубина озера 3-4 метра и относительно хорошая прозрачность. Ждем всех желающих аквалангистов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что возле озера находится семь родников и четыре пруда, а также вокруг него пролегает один из самых интересных пеших прогулочных маршрутов Томска.

Добавим, что благоустройством родников, озера и прогулочных троп уже много лет занимается гидрогеолог и экологический активист Александр Назаров.