Коронавирус в Томске: + 93 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 53 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 749 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 306 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 31,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 380 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 794 пациентов скончалось, 19 639 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 084 284 человека, 190 376 скончались, 6 340 151 выздоровели.