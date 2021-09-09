Томским абонентам предлагают самостоятельно протестировать качество связи Tele2

В течение 15 дней у новых пользователей тарифа «Везде онлайн» будет возможность убедиться в качестве связи. Фото: предоставлено пресс-службой макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Оператор мобильной связи Томск-Tele2 запускает акцию для новых пользователей тарифа «Везде онлайн». Клиенты могут протестировать качество связи в течение 15 дней, а если абонентов не устроят скорость Интернета или голосовая связь, Tele2 вернет им деньги.

Акция действует до 26 сентября 2021 года в салонах связи и интернет-магазине Tele2. Новые клиенты оператора, которые подключатся к тарифному плану «Везде онлайн», могут убедиться в качестве голосовых услуг и скоростного мобильного Интернета в течение 15 дней.

Как сообщает пресс-служба оператора, в Томской области клиенты Tele2 на тарифе «Везде онлайн» за 500 руб. в месяц получают 40 Гб быстрого Интернета (при подключении до 30 сентября 2021 года пакет Гб удваивается), безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона.

Также тариф предусматривает безлимитное использование соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Clubhouse и мессенджеров Telegram, «ТамТам», Viber, WhatsApp. Кроме того, клиенты Tele2 могут переносить остатки неизрасходованных в прошлом месяце пакетов услуг, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей стране и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp, «Яндекс.Картам», «Яндекс.Навигатору» и другим сервисам), когда на счете недостаточно средств для списания платы по тарифу.

Оператор обещает работать честно: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки.

Напомним, покрытие высокоскоростного мобильного Интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Томской области. В этом году оператор построил в регионе еще 30 новых вышек и дооснастил площадки 4G-передатчиками.