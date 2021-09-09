В Томске в областной детской больнице проводятся обследования детей, перенесших COVID-19

Большинство ребятишек нуждались в консультации детского кардиолога. Фото: Алена ГУСЕВА

В Томской областной детской больнице проводятся обследования детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, сообщает telegram-канал облздрава.

«Обследование в медучреждении проходит в несколько этапов. На первом этапе родители заполняют анкету, где указывают, изменилось ли состояние здоровья ребенка, его поведение и настроение после перенесенного заболевания. Затем дети проходят комплекс медицинских исследований: электрокардиографию и эхокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ, анализ на биохимию, коагуляционный и иммунный статус. Когда результаты готовы, пациентов осматривает врач-педиатр, при необходимости направляет к узким специалистам», - говорится в сообщении.

Елена Тимошина, главный врач областной детской больницы, уточнила, что большинство ребятишек нуждались в консультации детского кардиолога. Еще были обращения к врачу аллергологу-иммунологу, к ревматологу и к гематологу.

Главврач также отметила, что дети переносят заболеваемость проще, чем взрослые.

Добавим, что за прошлый год в Томске осмотр врачей прошли 800 детей.