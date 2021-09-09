В одном из районов Томской области хотели вырубить 172 дерева за 8 тыс рублей

В настоящее время работы по вырубке насаждений прекращены. Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне «Крутоярский», который расположен в Томской области, администрация Спасского сельского поселения выдала разрешение на вырубку 172 дерева за 8 тыс рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Проверка показала, что в июле 2021 года администрация Спасского сельского поселения выдала строительной организации разрешение на вырубку древесной и кустарниковой растительности. При этом, основываясь на противоречащем законодательству постановлении администрации, орган местного самоуправления согласовал застройщику взамен выполнения компенсационного озеленения внесение за 172 срубленных дерева компенсации в размере 8,8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура потребовала устранить нарушение. В настоящее время работы по вырубке насаждений прекращены.