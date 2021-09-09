В Томской области в 2021 году зарегистрировано более 2 тысяч имущественных преступлений

По-прежнему актуален такой способ телефонного мошенничества, как «родственник попал в беду». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области за 8 месяцев этого года зарегистрировано более 2100 имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в полиции региона.

«Зарегистрировано более 2100 имущественных преступления. Раскрыто 569. Томская область занимает 7 место по раскрываемости данных видов преступлений среди субъектов Российской Федерации»,-говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Использование информационно-телекоммуникационных технологий означает, что средствами и орудиями злоумышленников становятся как простейшие мобильные телефоны, так и средства связи с доступом в сеть «Интернет». При этом сама сеть выступает в качестве своеобразной площадки, на которой мошенники реализуют свой преступный умысел - размешают информацию о псевдопродаже различных товаров по заведомо низким ценам или оказании услуг; сами ищут людей, подавших какое-либо объявление; создают финансовые пирамиды; организуют игорный бизнес и т.п.

Большая часть преступлений, совершенных с использованием всемирной сети, связана с объявлениями о продаже запчастей к автомобилям, квартир, домов, бытовой техники, мебели, животных, одежды, уточнили в полиции. Мошенники также активно используют объявления о приеме на работу и о сдаче жилья в аренду, размещенные в социальных сетях.

Среди наиболее часто встречающихся схем телефонного мошенничества-звонки якобы от сотрудников банка о подозрительных операциях по карте, о попытках оформления кредитов и т.д. По-прежнему актуальны и действенны такие способы мошенничества, как «родственник попал в беду».

УМВД России по Томской области рекомендует не забывать о двух правилах:

Никогда не совершайте финансовые операции по указанию незнакомцев по телефону, это – мошенники!

Никогда не переходите по ссылкам, присланным от незнакомых лиц и не переводите предоплат!