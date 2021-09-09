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Общество9 сентября 2021 7:23

Томская область отремонтировала почти 30 километров автодорог по национальному проекту

В нормативное состояние приведены участки трассы в Каргасокском, Бакчарском и Чаинском районах
Елена Андреева
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На всех участках трассы уложено дорожное покрытие из щебеночно-песчаных смесей.

На всех участках трассы уложено дорожное покрытие из щебеночно-песчаных смесей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томская область привела в нормативное состояние участки трасс в трех районах области, сообщили в обладминистрации. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Дорожники отремонтировали 20,3 км автомобильной дороги Бакчар Подгорное Коломино в Бакчарском и Чаинском районах, а также 8,6 км трассы Могильный Мыс Парабель Каргасок в Каргасокском районе»,-говорится в сообщении.

На всех участках рабочие заменили дорожное покрытие, а на автотрассе Могильный Мыс Парабель Каргасок установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и два новых автопавильона.

Как заявил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, «ремонт автодорог Бакчар Подгорное Коломино и Могильный Мыс Парабель Каргасок по национальному дорожному проекту будет продолжен».