Житель Северска оплатил долг через час после ареста мобильного телефона

Непогашенный кредит жителя Северска составлял 113 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей мужчина был должен за коммунальные услуги. Фото: Артем КИЛЬКИН

После ареста мобильного телефона, должник оплатил непогашенный кредит и долг за ЖКУ, рассказали в региональном управлении ФССП.

«Более 150 тысяч рублей оплатил гражданин после ареста сотового телефона. На решение должника повлиял и тот факт, что он стал невыездным»,-говорится в сообщении.

Непогашенный кредит жителя Северска составлял 113 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей мужчина был должен за коммунальные услуги.

Должник купил путевку на отдых за границу и пришел на прием к приставу-исполнителю узнать, вынесено ли в отношении него ограничение на выезд за пределы РФ. Сотрудник отделения судебных приставов по городу Северску пояснила, что такое постановление действительно вынесено, более того, действует запрет на регистрацию машины должника в ГИБДД и его квартиры в Росреестре.

Пристав предложила неплательщику погасить долги, которые вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ составили 153 тысячи рублей, либо предоставить имущество для ареста. В итоге у должника изъяли сотовый телефон, буквально час спустя мужчина вернулся к приставам и погасил задолженность.

Кстати, узнать об ограничительных мерах, а также получить иную актуальную информацию о ходе «своего» исполнительного производства можно через портал «Госуслуги».