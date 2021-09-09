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Общество9 сентября 2021 6:51

Житель Северска оплатил долг через час после ареста мобильного телефона

Сумма задолженности составляла 153 тысячи рублей
Елена Андреева
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Непогашенный кредит жителя Северска составлял 113 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей мужчина был должен за коммунальные услуги.

Непогашенный кредит жителя Северска составлял 113 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей мужчина был должен за коммунальные услуги.

Фото: Артем КИЛЬКИН

После ареста мобильного телефона, должник оплатил непогашенный кредит и долг за ЖКУ, рассказали в региональном управлении ФССП.

«Более 150 тысяч рублей оплатил гражданин после ареста сотового телефона. На решение должника повлиял и тот факт, что он стал невыездным»,-говорится в сообщении.

Непогашенный кредит жителя Северска составлял 113 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей мужчина был должен за коммунальные услуги.

Должник купил путевку на отдых за границу и пришел на прием к приставу-исполнителю узнать, вынесено ли в отношении него ограничение на выезд за пределы РФ. Сотрудник отделения судебных приставов по городу Северску пояснила, что такое постановление действительно вынесено, более того, действует запрет на регистрацию машины должника в ГИБДД и его квартиры в Росреестре.

Пристав предложила неплательщику погасить долги, которые вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ составили 153 тысячи рублей, либо предоставить имущество для ареста. В итоге у должника изъяли сотовый телефон, буквально час спустя мужчина вернулся к приставам и погасил задолженность.

Кстати, узнать об ограничительных мерах, а также получить иную актуальную информацию о ходе «своего» исполнительного производства можно через портал «Госуслуги».