Баня пострадала от огня в Богашево Томского района

В 20 метрах от жилого дома горела баня с пристройкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел в селе Богашово Томского района в среду вечером, сообщили в региональном управлении МЧС

«В 20 метрах от жилого дома горела брусовая баня с дощатой пристройкой. Обгорела деревянная обрешетка крыши, внутри и снаружи обгорели стены. Площадь пожара составила 21 кв.м»,-говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что предварительная причина пожара уже установлена. Это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего за сутки в Томской области произошло 5 пожаров.