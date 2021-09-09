Изменилась форма уведомления об организованной перевозке детей – информирует томская Госавтоинспекция

В уведомление о перевозке детей теперь должен быть внесен полный перечень всех пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменилась форма уведомления об организованной перевозке детей автобусами, сообщили в ГИБДД Томска.

«Вступил в силу приказ МВД России, который вносит некоторые изменения в форму уведомления»,-говорится в сообщении.

По-прежнему информация должна быть подана не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях. Этот документ в Госавтоинспекцию подать можно лично или в электронной форме на официальном сайте.

Стал больше раздел с информацией о водителе. В дополнение к данным, которые использовались ранее, теперь нужно указывать дату рождения водителя, дату выдачи водительского удостоверения и открытые категории этого удостоверения.

Что касается информации о пассажирах, если раньше указывалось только количество перевозимых детей, то теперь в уведомление должен быть внесен полный перечень всех пассажиров.