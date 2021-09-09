Работодателя в Томской области оштрафовали за нарушение трудовых прав сотрудника

Сотрудник организации три года не был в отпуске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бакчарском районе Томской области по постановлению прокурора назначен штраф работодателю за нарушение требований трудового законодательства, сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Бакчар-Леспромэкспорт» в течение трех лет не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск инспектору по кадрам, а после его увольнения в мае текущего года работнику было отказано в выплате компенсации за неиспользованный отпуск»,-говорится в сообщении.

Прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении.

Государственная инспекция труда в Томской области назначила нарушителю административный штраф в размере 31 тыс. рублей.

Прокурор района также внес в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений трудового законодательства.

«КП-Томск» напоминает, Трудовой кодекс РФ запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск сотруднику в течение 2 лет подряд. За эти нарушения установлена административная ответственность.

Если фирма преступает закон и не отправляет в отпуск работников, то по окончании календарного года отпускные дни никуда не исчезают, а остаются задолженностью организации перед сотрудником.