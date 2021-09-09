В четверг в Томске будет пасмурно и дождливо

Порывы ветра в Томске могут составить 17-22 м/с-предупреждают метеорологи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 9 сентября, по области и в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с»,-говорится в сообщении.

Температура воздуха днем +11…+16°С, уточняют синоптики.

«КП-Томск» писала том, что, по прогнозу ЦГМС, в четверг, 9 сентября, а также в ночь на пятницу, 10 сентября в областном центре ожидаются неблагоприятные погодные явления-сильный ветер, дождь и град.