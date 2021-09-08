За несколько лет в Томске появятся три новые поликлиники в строящихся микрорайонах

Новые микрорайоны Томска должны иметь собственные поликлиники! Фото: Мария ЛЕНЦ

До 2025 года в строящихся микрорайонах Томска появятся три новые поликлиники. Некоторые из уже существующих медучреждений будут отремонтированы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель думы областного центра Чингис Акатаев.

По его словам, в 2023 году должна заработать поликлиника в микрорайоне Южные Ворота, что на окраине областного центра. Она рассчитана на 400 посещений в смену. На ее возведение запланированы 630 млн рублей на два года. Ожидается, что микрорайон Михайловского парка в 2024 году получит за счет регионального бюджета амбулаторию на 50 посещений в смену. Строительство взрослого и детского отделений поликлиники в Зеленых Горках запланировано на 2024-2025 годы. Кроме того, в микрорайоне Радонежский идет поиск подходящего под амбулаторию помещения. Там поликлиника должна появиться не позднее 2025 года.

Кроме того, в ближайшие годы будет сделан капитальный ремонт в поликлинических отделениях горбольницы №3, Томской районной больницы, поликлиники №1 и детской городской больницы №2.