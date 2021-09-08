Проект «Роза ветров» помог уменьшить число источников неприятных запахов в Томске

В Томске оказалось немало источников вони. Кое-какие нашли и ликвидировали! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщила сегодня, 8 сентября, пресс-служба администрации Томской области, Центр управления регионом подвел итоги проекта «Роза ветров», направленного на снижение неприятных запахов в черте Томска летом.

Как информируют специалисты, за три месяца лета в ЦУР поступило около 100 обращений от томичей. Сотрудники районных администраций, компании «Томскводоканал», экологи и студенты Биологического института ТГУ проверили более 20 объектов по адресам, которые назвали жители областного центра. Кое-где удалось обнаружить и оперативно устранить локальные источники вони. Так, отремонтированы аварийные канализационные люки в переулке Светлом и по улице Мокрушина, ликвидирована свалка в переулке Днепровском, демонтированы участки ливневой канализации, куда незаконно сливали содержимое ассенизаторских машин. По словам завкафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института НИ ТГУ профессора Александра Адама, студенты вуза выезжали на адреса, которые давали томичи и решали проблемы на месте. Он уверен, что эту работу нужно продолжить, потому что постоянно появляются новые самоврезки стоков в ливневую канализацию, сбросы в Ушайку.