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Происшествия8 сентября 2021 15:34

Следователи в Томске проводят проверку по факту получения травмы рабочим на стройплощадке

На мужчину обрушилась стенка траншеи
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Очередная производственная травма произошла в Томске

Очередная производственная травма произошла в Томске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщила сегодня, 8 сентября, пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, следователи ведомства проводят проверку по факту травмирования мужчины. Он выполнял работы по демонтажу металлической трубы в траншее в областном центре.

Уже установлено, информирует сайт правоохранительного органа, что при выполнении работ по демонтажу в траншее на строительной площадке административного здания на проспекте Мира, д.70 «а» в Томске 54-летний мужчина был травмирован в результате обрушения стенки траншеи. Потерпевший госпитализирован в медучреждение.

Специалисты отмечают, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.