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Общество8 сентября 2021 15:02

Летом в Томской области свыше четырех тысяч подростков приобщились к труду

Их трудоустроили более 500 организаций региона
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Областная власть подводит итоги "Трудового лета" подростков региона

Областная власть подводит итоги "Трудового лета" подростков региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации интернет-портала администрации Томской области, минувшим летом более 4 тысяч школьников нашли работу через центры занятости региона, в том числе почти 500 так называемых «трудных» подростков.

Как отмечают специалисты, ежегодное мероприятие службы занятости по организации временных рабочих мест для подростков называется «Трудовое лето». Ребята в эти месяцы работали на предприятиях и в организациях, в составе ССО. По словам начальника областного департамента труда Светланы Грузных, особое внимание при трудоустройстве уделяется детям из неблагополучных или малообеспеченных семей, а также сиротам.

Заметим, что в этом году в «Трудовом лете» приняли участие более 500 организаций области. Они выделили временные рабочие места для школьников. Плюсом к зарплате центры занятости выплачивали подросткам материальную помощь. На эти цели из бюджета региона было выделено 5 млн рублей.