Летом в Томской области свыше четырех тысяч подростков приобщились к труду

Областная власть подводит итоги "Трудового лета" подростков региона Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации интернет-портала администрации Томской области, минувшим летом более 4 тысяч школьников нашли работу через центры занятости региона, в том числе почти 500 так называемых «трудных» подростков.

Как отмечают специалисты, ежегодное мероприятие службы занятости по организации временных рабочих мест для подростков называется «Трудовое лето». Ребята в эти месяцы работали на предприятиях и в организациях, в составе ССО. По словам начальника областного департамента труда Светланы Грузных, особое внимание при трудоустройстве уделяется детям из неблагополучных или малообеспеченных семей, а также сиротам.

Заметим, что в этом году в «Трудовом лете» приняли участие более 500 организаций области. Они выделили временные рабочие места для школьников. Плюсом к зарплате центры занятости выплачивали подросткам материальную помощь. На эти цели из бюджета региона было выделено 5 млн рублей.