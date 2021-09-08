В Томском районе инспектора и полицейские задержали мужчин, которые незаконно рубили лес

Сколько всего деревьев незаконно спиливают каждый год "черные лесорубы" в Томской области - никто точно не знает... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщил сегодня, 8 сентября, сайт департамента лесного хозяйства Томской области, два дня назад в окрестностях села Наумовка Томского района были задержаны трое мужчин, которые занимались незаконной рубкой берез.

По словам специалистов, во время профилактических рейдов, в которых участвовали инспектора департамента лесного хозяйства и сотрудники полиции, была задержана группа лиц, осуществлявших незаконную рубку древесины породы береза. Жители региона занимались этим на территории Егоровского участкового лесничества Корниловского лесничества. На момент задержания мужчины незаконно спилили 20 деревьев. По словам задержанных, они вели заготовку дров. Объем незаконной рубки составил свыше 16 куб. м. Ущерб оценивается экспертами в 72 тысячи рублей. У задержанных граждан изъята бензопила и автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент информирует, что всего в текущем году в лесах региона лесными инспекторами был выявлен 191 факт незаконной заготовки древесины. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 60 миллионов рублей.