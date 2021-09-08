Биологи Томского госуниверситета изучают атмосферный перенос микропластика в СФО

Томские ученые изучают примеси микропластика в дожде, снеге, в воде рек и озер региона. Фото: сайт ТГУ

Как сообщила сегодня, 8 сентября, пресс-служба Томского государственного университета, биологи вуза изучают атмосферный перенос микропластика на территории Сибири.

Как подчеркивают специалисты, анализ проб дождя и снега, собранных на территории сибирского региона и Томска за 7 месяцев, показывает: частицы, которые в них преобладают, – это преимущественно синтетические волокна. Они являются самыми легкими и поэтому наиболее подвержены переносу. Сайт университета информирует о том, что ученые Биологического института ТГУ первыми в РФ провели регулярные исследования. Они выяснили, что главным источником микроволокон пластика являются синтетические текстильные изделия, выбрасываемые людьми, и сточные воды, содержащие все те же волокна после стирки вещей. По словам заведующей лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлии Франк, использование метода инфракрасной Фурье-спектроскопии позволяет точнее идентифицировать микропластик.

Эксперты отмечают, что присутствие микропластика в окружающей среде является общемировой проблемой. Не защищены от атмосферного переноса даже особо охраняемые природные территории, отдаленные заповедники и другие уголки природы.