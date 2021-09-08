Житель Томской области пойдет под суд за незаконную добычу сибирского осетра

Житель Тегульдетского района с помощью «закидушки» поймал на реке Чулым сибирского осетра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Тегульдетского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче сибирского осетра, сообщили в ведомстве.

«Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконных добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»,-говорится в сообщении.

Следователи установили, что летом этого года молодой человек с помощью «закидушки» (так называется рыболовная снасть) поймал на реке Чулым сибирского осетра. Вес рыбы составил более 8 килограммов. Сначала улов браконьер хранил дома, затем у него сломалась морозильная камера, и мужчина решил перевезти осетра на хранение к знакомому. Однако по пути машину с ценным грузом остановили сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли незаконно добытого осетра.

В рамках расследования уголовного дела прокуратурой района предъявлено исковое заявление о взыскании с подозреваемого суммы ущерба, нанесенного Российской Федерации, в размере свыше 160 тыс. рублей.

«КП-Томск» напоминает, осетр в Сибири обитает в бассейнах рек Обь, Енисей, Колыма, Лена, Чулым. Достигает длины около 3 метров и массы 200 килограммов.