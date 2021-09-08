Два видео о Томской области победили на окружном этапе конкурса «Диво России»

Главным героем видео «Томская область – лучшее время твоей жизни» стал студент-афроамериканец, который приезжает учиться в ТГУ. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Два видеоролика о Томской области победили на окружном этапе конкурса «Диво России», сообщила сегодня, 8 сентября, пресс-служба обладминистрации.

"Видео на тему "Томская область - лучшее время твоейжизни" заняло первое место на всероссийском конкурсе «Диво России» по Сибирскому федеральному округу. Второе «золото» этого же конкурса нашему региону принес видеоролик «Томск под скипетром Романовых» от туроператора «Первое экскурсионное бюро», – говорится в сообщении.

Зарисовка «Томская область – лучшее время твоей жизни», снятая по заказу департамента информационной политики администрации Томской области, победила в номинации «Туристские дестинации». Видео «Томск под скипетром Романовых» стало лучшим в номинации «Туристские маршруты и экскурсии».

Кроме того, призерами конкурса «Диво России» стали видеоролики «Изумрудный город Томск», «Томск – туризм с душой», «Томские джунгли. К истокам», «Что такое детский туризм?», «Братина – место, где живет душа». Победители и призеры автоматически выходят в полуфиналы конкурса – «Европа» и «Азия».

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России» проводится ежегодно при поддержке Международного комитета туристских кинофестивалей CIFFT, российских и зарубежных СМИ и видеопорталов.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 1000 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также несколько сотен фоторепортажей.

Что касается одного из победителей окружного этапа – видео «Томская область – лучшее время твоей жизни», его героем стал студент-афроамериканец, который приезжает учиться в ТГУ. Вместе с друзьями – студентами других университетов Томска они гуляют по городу. Затем сюжетная линия переносит героев за пределы областного центра, где их ждут красивейшие пейзажи и все прелести настоящей деревенской жизни.

Основными локациями для съемки видеоролика хронометражем в 2,5 минуты стали томские университеты, камень основания города, набережная реки Ушайки, железнодорожный вокзал, Дом офицеров и улицы с памятниками деревянного зодчества.

Кроме того, съемочная группа побывала в селе Сулзат и на Черкесовской заимке в Молчановском районе, а также в деревне Карнаухово Кривошеинского района. Над видеороликом о регионе по заказу департамента информационной политики администрации Томской области работала томская компания Movie Makers Александра Шапошникова.