Коронавирус в Томске: + 97 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 253 человек. Фото: Олег Укладов

Сегодня, 8 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 655 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 253 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 29,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 024 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 797 пациентов скончалось, 18 262 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 065 904 человека, 189 582 скончались, 6 320 512 выздоровели.