Дожди, град и сильный ветер возможны в Томске в четверг

Томичам рекомендуют на улице держаться подальше от шатких конструкций.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило сегодня региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.
«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 9 сентября, а также в ночь на пятницу, 10 сентября, по области и в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди и усиление ветра 17-22 м/с»,- говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.
Что касается температуры воздуха, то, как и предупреждали синоптики, в Томске похолодает. Днем в четверг ожидается +10,+12 градусов.