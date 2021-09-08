Дожди, град и сильный ветер возможны в Томске в четверг

Томичам рекомендуют на улице держаться подальше от шатких конструкций. Фото: Евгения ГУСЕВА

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило сегодня региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 9 сентября, а также в ночь на пятницу, 10 сентября, по области и в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди и усиление ветра 17-22 м/с»,- говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Что касается температуры воздуха, то, как и предупреждали синоптики, в Томске похолодает. Днем в четверг ожидается +10,+12 градусов.