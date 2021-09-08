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Происшествия8 сентября 2021 10:36

Томич потерял более 30 тысяч рублей, пытаясь купить электронные сигареты

Объявление об продаже мужчина нашел в группе одного из популярных мессенджеров
Елена Андреева
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Товар по низкой цене привлек внимание томича.

Товар по низкой цене привлек внимание томича.

Фото: Виктор Гусейнов

Об очередном случае мошенничества сообщили сегодня в томской полиции.

«В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратился местный житель, 1980 года рождения»,-говорится в сообщении.

Мужчина задался целью приобрести электронные сигареты по низким ценам. Он нашел объявление о продаже в группе одного из популярных мессенджеров. Обсудив с менеджером интернет-магазина условия, томич перевел более 33 000 рублей на указанный ему счет. Сразу после перевода, продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции рекомендуют, при совершении покупок и продаж, воздерживаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только «из рук в руки».