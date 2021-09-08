Новое городское кладбище в Томском районе откроется в конце 2021 года

Расчетный срок службы нового кладбища в районе деревни Воронино – более 11 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Завершается строительство нового городского кладбища в районе деревни Воронино Томского района, рабочие асфальтируют на территории погоста дороги и проезды, сообщила пресс-служба мэрии.

«При подходящих погодных условиях комплекс работ на объекте планируется завершить до конца октября 2021 года. Ввести объект в эксплуатацию можно будет в декабре 2021 года, при условии отсутствия замечаний у Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области»,-говорится в сообщении администрации.

Сегодня исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание по вопросам строительства и развития городского кладбища.

Расчетный срок службы нового кладбища вблизи Воронино – более 11 лет, кладбище рассчитано на 64,5 тысяч мест захоронения. Общая стоимость работ составила порядка 251 млн рублей.

На сегодняшний день на кладбище проведено зонирование территории, проложены наружные системы водопровода, канализации, установлено ограждение и выполнено технологическое присоединение к инженерным системам электроснабжения.

Впереди работы по устройству переходов через водоотводные канавы, предстоит также благоустроить территории возле административно-бытового здания и общественного туалета.

Сегодня же участники выездного совещания оценили темпы строительства городского крематория. Первый в Томске крематорий возводится на средства частных инвесторов, запуск объекта запланирован на конец октября этого года.