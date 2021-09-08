Защита на «отлично»: томский «Барс» первым в стране получил уникальный сертификат Росстандарта

Александр Пташник: «Сертификат подтверждает, что компания соответствует всем требованиям, предъявляемым к охранному предприятию». Фото из архива ЧОП «Барс»

Охранное предприятие «Барс» стало первым в России обладателем сертификата, свидетельствующего о соответствии требованиям ГОСТа «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны».

Документ, подтверждающий высокое качество услуг, оказываемых компанией в охранном бизнесе, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Важно отметить, что «Барс» проходил сертификацию на добровольной основе. Стандарт разработан в рамках действия добровольной системы сертификации «Охрана и безопасность», созданной при ФКЦ РОС (Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности). Эта система предназначена для разработки и внедрения единых стандартов качества оказания услуг в сфере охранного бизнеса.

– Этот сертификат подтверждает, что компания соответствует всем требованиям, предъявляемым к охранному предприятию. Имеет современное оборудование в офисе (дежурной части), высокое техническое оснащение экипажей ГБР, первоклассных сотрудников, умеющих осуществлять не только защиту объекта, но и быстро ликвидировать опасность при возникновении ЧС, например, при пожаре, – пояснил директор ЧОП «Барс» Александр Пташник.

Напомним, что в 2020 году «Барс» получил лицензию Росатомнадзора, дающую компании право выполнять работы на объектах особой важности – предприятиях атомной отрасли. В том же году «Барс» стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области». А директор Александр Пташник был награжден почетным знаком «Отличник качества».

Специалисты ЧОП «Барс», дежурящие по Кировскому району, на днях предотвратили пожар в кафе «Визави» у вокзала Томск-1. Фото из архива ЧОП «Барс»

Лицензия и награды свидетельствуют, что компания, опыт работы которой в сфере охранных услуг насчитывает 26 лет, является лидером охранного бизнеса. И предоставляет комплекс услуг по безопасности как для частных, так и для государственных структур.

Подробнее об услугах охранного предприятия «Барс» читайте на сайте https://ofbars.ru/

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