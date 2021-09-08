Запасы воды в Томи сможет пополнить снежная зима

Восстановить запасы Томь сможет только в следующем году. Фото: Архив "КП"

Реки в Сибири обмелели из-за отсутствия дождей в августе, говорят синоптики. Восстановить запасы воды они смогут в 2022 году, если будут снежные зима и весна.

«Маловодье на реках юго-востока Западной Сибири связано с неравномерным выпадением осадков", - говорится в сообщении Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там также отметили, что восстановить запасы Томь и Обь смогут только в 2022 году, когда пройдут снегопады.

На этой неделе стало известно, что из-за падения уровня воды Томская судоходная компания прекратила навигацию на участке между Новосибирском и устьем Томи в Новосибирской и Томской областях. По Оби грузовые теплоходы планируется выводить на воду до ноября.

В свою очередь, Кемеровский гидрометцентр сообщил, что Томь в районе Кемерово мелеет, но до многолетнего минимального уровня еще осталось 24 сантиметра. - Летом мы в основном находились под влиянием антициклона, погода была жаркой и сухой, а проливные дожди - краткосрочными, их было недостаточно для пополнения водных ресурсов, - уточнили в гидрометцентре.

Томичи в последние дни в соцсетях активно обсуждают тему обмеления главной городской артерии и делятся фотографиями маловодной Томи.