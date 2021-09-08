В Томске стажер комиссионного магазина украл из сейфа 400 тыс рублей

В середине июля, после ухода сотрудника магазина, проходившего испытательный срок третий день, обнаружил пропажу из сейфа денежных средств в сумме 400 000 рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске, в одном из комиссионных магазинов, стажер украл 400 тыс рублей из сейфа, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В середине июля, после ухода сотрудника магазина, проходившего испытательный срок третий день, обнаружил пропажу из сейфа денежных средств в сумме 400 000 рублей. Своевременно мужчина обращаться в полицию не стал, так как хотел сам связаться и переговорить со стажером, однако после безуспешных попыток, написал заявление», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что был найден подозреваемый. Им оказался местный 29-летний житель, мужчина во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело, томичу грозит до 6 лет лишения свободы.