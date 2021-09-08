В мобильных пунктах вакцинации томичи могут поставить прививку от гриппа

Прививка от гриппа проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местные жители могут поставить прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Сегодня, 8 сентября, стартовала бесплатная вакцинация от гриппа в мобильных прививочных пунктах Томска», - говорится в сообщении.

В администрации утонили, что привиться от гриппа можно с 8 по 29 сентября в ТРЦ «Изумрудный город», до 1 октября в ТЦ «Лето», а также в двух отделах МФЦ и в МСЧ №2.

- Прививка от гриппа проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», - рассказали в администрации.

Также отмечено, что поставить вакцины от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Детям по согласию родителей поставят прививки в школе или в детском саду.

Добавим, что для маломобильных граждан возможно организовать вакцинацию на дому – для этого нужно вызвать медработника на дом.