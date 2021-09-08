В Томской области два человека погибли в ДТП на трассе

В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли, один - доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сегодня утром, 8 сентября, в Томской области произошло ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В полиции уточняют, что авария произошла утром. На трассе Кожевниково-Мельниково столкнулись газовоз и автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП два человека из легковушки погибли, один - доставлен в больницу.

На данный момент на месте работает полиция.