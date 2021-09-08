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Происшествия8 сентября 2021 7:02

В Томской области два человека погибли в ДТП на трассе

Столкнулись грузовик и легковушка
Ксения Высотина
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В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли, один - доставлен в больницу.

В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли, один - доставлен в больницу.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сегодня утром, 8 сентября, в Томской области произошло ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В полиции уточняют, что авария произошла утром. На трассе Кожевниково-Мельниково столкнулись газовоз и автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП два человека из легковушки погибли, один - доставлен в больницу.

На данный момент на месте работает полиция.