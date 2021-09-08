В Томске, после вмешательства правоохранительных органов, мужчине выплатили задолженность по зарплате в 300 тыс рублей

Проверка показала, что ООО ПК «Рост» около двух месяцев не производило выплату работнику сумм, причитающихся ему при увольнении. Фото: Анастасия Осипова

После вмешательства прокуратуры, томичу выплатили двухмесячную задолженность по заработной плате в 300 тыс рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Проверка показала, что ООО ПК «Рост» около двух месяцев не производило выплату работнику сумм, причитающихся ему при увольнении. Только в ходе проведения прокурорской проверки организация полностью погасила задолженность по заработной плате в размере 317 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении. Заместителю директора по экономике за допущенное нарушение назначен административный штраф в размере 20 тыс рублей.