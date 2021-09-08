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Общество8 сентября 2021 6:34

В Томске, после вмешательства правоохранительных органов, мужчине выплатили задолженность по зарплате в 300 тыс рублей

Около двух месяцев не производилась выплата работнику
Ксения Высотина
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Проверка показала, что ООО ПК «Рост» около двух месяцев не производило выплату работнику сумм, причитающихся ему при увольнении.

Проверка показала, что ООО ПК «Рост» около двух месяцев не производило выплату работнику сумм, причитающихся ему при увольнении.

Фото: Анастасия Осипова

После вмешательства прокуратуры, томичу выплатили двухмесячную задолженность по заработной плате в 300 тыс рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Проверка показала, что ООО ПК «Рост» около двух месяцев не производило выплату работнику сумм, причитающихся ему при увольнении. Только в ходе проведения прокурорской проверки организация полностью погасила задолженность по заработной плате в размере 317 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении. Заместителю директора по экономике за допущенное нарушение назначен административный штраф в размере 20 тыс рублей.