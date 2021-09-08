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Общество8 сентября 2021 5:55

Томичка пожаловалась в своих соцсетях на состояние «Сада Ветра» на ул. Усова

На следующий день на место выехали специалисты
Ксения Высотина
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Накануне под руководством специалистов Центра развития городской среды пропалывать зеленые насаждения в общественном пространстве.

Накануне под руководством специалистов Центра развития городской среды пропалывать зеленые насаждения в общественном пространстве.

Фото: Ксения Высотина

В Томске местная жительница пожаловалась на состояние «Сада Ветра» на ул. Усова в своих социальных сетях.

«Сегодня, пока ребенок прыгал, я рассматривала состояние этого пространства. Батуты с оторванными пружинами, вот на этом, где скачет Сашка, еще и металлический штырь торчит. Все клумбы заросшие — сорняки забивают кустарники», - написала томичка в Facebook.

Публикация появилась в сети в минувшее воскресенье. На следующий день на telegram-канале мэрии Томска появилась информация и подкрепленное видео, где говорится о том, что клумбы «Сада ветра» на ул. Усова пропололи и очистили от мусора.

«Накануне под руководством специалистов Центра развития городской среды пропалывать зеленые насаждения в общественном пространстве на пересечении улиц Усова и Белинского пришли представители администрации Кировского района и студенты-волонтеры», - уточняется в сообщении.

Как сообщили в районной администрации, в течение лета их специалисты поддерживают чистоту и порядок на клумбах.