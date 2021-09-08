Жительницу Омска посадили на четыре года за похищение денег у томичей

В период с января по май 2020 года она звонила жителям Томской области и, представляясь сотрудником банка, получала от них конфиденциальную информацию о банковских картах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томском суде 42-летнюю жительницу Омска осудили за семь денежных краж с банковских счетов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В период с января по май 2020 года она звонила жителям Томской области и, представляясь сотрудником банка, получала от них конфиденциальную информацию о банковских картах. В последующем злоумышленница в тайне от потерпевших переводила от 2,5 до 30 тыс. рублей с их банковских счетов в свою пользу. В одном из случаев служба безопасности банка отклонила операцию перевода как подозрительную, в связи с чем преступление не было доведено до конца», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что подсудимая раскаялась и частично возместила ущерб. Виновную приговорили к 4 годам лишения свободы. Однако злоумышленница и ее правозащитник не согласились с суровостью приговора.

Прокурору удалось убедить суд, что женщина должна отбывать поставленный срок. Он обратил внимание на то, что подсудимая неоднократно совершала кражи у пенсионеров. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, она нигде не работала, а предпочитала получать доходы посредством хищений чужих денег.

Приговор вступил в силу.