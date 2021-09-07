С середины сентября в ряде территорий Томской области запрещена рыбалка

Рыбаки должны точно знать - где и когда какую рыбу можно ловить. Иначе - наказание! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сайт департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области сообщил сегодня, 7 сентября, о некоторых осенних ограничениях и запретах для любительского рыболовства.

Пресс-служба департамента отмечает, что они предусмотрены Правилами рыболовства (2020 год). В частности, запретным для добычи водных биоресурсов местом является река Чулым от административной границы Красноярского края до устья реки Чулка. Также вылов водных биоресурсов на зимовальных ямах запрещается с 1 ноября по 25 апреля. Кроме того, запрещается добыча всех видов водных биоресурсов с 15 сентября по 30 ноября в реке Обь в районе населенного пункта Игловское (989 - 996 км от устья); в реке Обь в районе населенного пункта Никольское (1026 - 1034 км от устья) и т.д.

В сообщении подробно обозначены запретные места и сроки добычи разных видов рыбы в водоемах Западной Сибири. Со списком ограничений и запретов мы рекомендуем любителям рыбалки самостоятельно ознакомиться на сайте департамента.