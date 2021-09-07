В Томске строители ремонтируют дорожное покрытие на Транспортной площади

К осени дорожные строители начали ремонтировать полотно в районе Южной площади и транспортного кольца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщил сегодня, 7 сентября, сайт мэрии Томска, дорожные строители продолжают ремонтировать ул. Красноармейскую в областном центре. Специалисты отмечают, что городская администрация нашла возможности отремонтировать Транспортное кольцо уже в текущем году.

Пресс-служба администрации областного центра информирует о том, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Накануне бригады приступили к фрезерованию покрытия на участке от Транспортного кольца до площади Южной. За минувшие выходные работы выполнили на 6600 кв. м дороги. Сообщается о том, что фрезерование ведется в ночное время, чтобы минимизировать автомобильные пробки. По словам заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, подрядчикам даны указания завершить объект в самые кратчайшие сроки.

Заметим однако, что у дорожников осталось совсем немного сухих дней этой осенью на асфальтирование. Сезон благоустройства в Сибири постепенно завершается.