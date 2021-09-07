С 1 сентября учреждения культуры Томской области продали свыше 500 билетов по «Пушкинской карте»

Знал бы Пушкин о своей "карте", наверное бы, одобрил... Фото: сайт КП в Томске

Как сообщила сегодня, 7 сентября, пресс-служба администрации Томской области, учреждения культуры региона продали уже более 500 билетов по «Пушкинской карте», предназначенной для молодежи не старше 22-х лет. Как отмечают специалисты, реализацию этого проекта, стартовавшего 1 сентября, обсудили участники рабочей группы.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что первый билет был продан 2 сентября в Томском драмтеатре. А вот первым по популярности, отмечают эксперты, стал Томский ТЮЗ, спектакли которого за эти дни в рамках проекта посмотрели более 250 молодых людей! По словам замгубернатора Андрея Кнорра, этот президентский проект может выровнять доступность услуг учреждений культуры региона.

Специалисты отмечают, что учитывая среднюю стоимость билетов в томских учреждениях культуры, один держатель «Пушкинской карты» за 12 месяцев сможет побывать на выставках, спектаклях и других культурных событиях 10-15 раз.