Региональный парламент Томской области поддержал молодых ученых финансово

Не все смогли попасть на официальную церемонию награждения из-за пандемии коронавируса. Фото: сайт Законодательной думы Томской области

Сегодня, 7 сентября, в зале обладминистрации региона прошла традиционная ежегодная церемония награждения молодых ученых – лауреатов Премии Законодательной Думы Томской области 2020 года.

Как сообщила сегодня, 7 сентября, пресс-служба регионального парламента, это – конкурс достижений молодых ученых и студентов в течение года, они составляют портфолио своих достижений, разработок, патентов. Всего на участие в конкурсе было подано 183 заявки. Специалисты отмечают, что в номинации «Молодые ученые» депутаты наградили 20 победителей. За последние годы для молодых ученых было увеличено количество премий с 15 до 20. По словам председателя областного парламента Оксаны Козловской, уровень портфолио из года в год растет.

Отметим, что премия для молодых ученых составляет 30 тысяч рублей, для студентов – 20 тысяч рублей, для школьников и студентов СПО – 10 тысяч рублей.