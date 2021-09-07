РНФ поддержал трехлетний проект томских ученых по исследованию траектории движения космического мусора

Чтобы летать в космос безопасно, нужно знать траектории полета там мусора! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 7 сентября, пресс-служба Томского государственного университета сообщила о том, что ученые физфака вуза исследуют сложные траектории движения околоземных объектов. Специалисты отмечают, что данный проект финансово поддержал Российский научный фонд, средства будут выделяться в течение трех лет по 4,5 млн рублей ежегодно.

Как информирует сайт ТГУ, речь идет о космическом мусоре, окололунных объектах и астероидах, сближающихся с Землей. Закономерности их орбитальной эволюции и динамики изучаются с помощью компьютерного моделирования и машинного анализа данных. По словам руководителя проекта, доцента кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ Анны Александровой, в настоящее время в околоземном пространстве, по данным NASA, находится несколько сотен тысяч объектов размером не менее 10 сантиметров. Ежегодный прирост составляет примерно тысячу фрагментов. Результаты проекта помогут разобраться с распределением космического мусора в околоземном пространстве, решить задачу освоения Луны и окололунного пространства.

Кроме того, физики ТГУ уже провели усовершенствование численных моделей движения спутников Земли и Луны, повысившее точность и скорость прогноза. Модели реализованы на кластере вуза СКИФ Cyberia.