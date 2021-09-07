Томские парашютисты привезли медали с Сибирского чемпионата

С 3 по 5 сентября на аэродроме «Танай» в Кемеровской области прошел чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по парашютному спорту. Фото: Архив "КП"

Томичи привезли медали с Сибирского чемпионата по парашютному спорту, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С 3 по 5 сентября на аэродроме «Танай» в Кемеровской области прошел чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по парашютному спорту», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в соревнованиях боролись более 50 спортсменов с шести регионов. Томским парашютистам удалось взять две награды в дисциплине «групповая акробатика». В состав команды, которая взяла золото в акробатике 6-way вошли: Иван Башмаков, Олег Батин, Карина Эшмурзаева, Ильмира Кручинская, Дмитрий Гребенюк, Владислав Чернобаев и Алексей Мирютов.

Добавим, что также Иван Башмаков, Олег Батин, Вадим Котовщиков, Ильмира Кручинская и Алексей Мирютов завоевали бронзу в групповой акробатике 4-way.