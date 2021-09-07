В Томске на фасаде СибГМУ появился горельеф Вячеслава Новицкого

Вячеслав Новицкий академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Томска. Был ректором СибГМУ в 1997—2014 годах. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 7 сентября, в Томске на фасаде главного корпуса СибГМУ появился горельеф Вячеслава Новицкого, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«На здании главного корпуса Сибирского государственного медицинского университета установлен горельеф академику РАН, заслуженному деятелю науки и заслуженному работнику культуры Российской Федерации, ректору СибГМУ в 1997-2014 годах, Почетному гражданину Томска Вячеславу Викторовичу Новицкому», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодняшнее открытие прошло в рамках конференции «Типовые патологические процессы: современные тренды в науке».

Добавим, что Вячеслав Новицкий академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Томска. Был ректором СибГМУ в 1997—2014 годах.