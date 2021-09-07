В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

Всего с начала пандемии в России заболели 7 047 880 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 550 человек.

Также в Томской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 41 558 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 57 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 204 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. коечном фонде свободно 28,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 17 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 795 пациентов скончалось, 17 243 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 047 880 человек, 188 785 скончались, 6 302 250 выздоровели.