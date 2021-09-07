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Общество7 сентября 2021 11:30

Жители Томска просят убрать с набережной Ушайки «замки любви» и большой медиа - экран

Вместо этого томичи просят озеленить пространство
Ксения Высотина
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Жителям не хватает озеленения и режима работы фонана.

Жителям не хватает озеленения и режима работы фонана.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Томичи просят администрацию убрать «замки любви» и большой экран с набережной Ушайки, такая информация появилась исходя из опроса, опубликованного на странице в соцсети Центра развития городской среды Томской области.

«Точкой напряжения стал забор с замками любви, полюбившийся томским молодожёнам. Томичам он кажется неопрятным и дисгармоничным», - говорится в отчете.

Также Центр развития городской среды отмечает, что вторым вопросом о демонтаже – крупный медиа-экран. Жителям не хватает озеленения и режима работы фонана, томичи хотят больше взаимодействий с водой.