В Томской области запретили доступ к интернет-сайтам с информацией о продаже поддельных медицинских справок

По результатам проверки прокуратура выявила 4 интернет-страницы, на которых содержалась информация о возможности приобретения поддельных медицинских справок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд удовлетворил заявление прокурора Верхнекетского района Томской области о запрете доступа к интернет-сайтам с информацией о продаже поддельных медицинских справок. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По результатам проверки прокуратура выявила 4 интернет-страницы, на которых содержалась информация о возможности приобретения поддельных медицинских справок, в том числе об отсутствии инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд направлено заявление о признании таких сайтов запрещенными к распространению на территории РФ. Иск полностью был удовлетворен и доступ к интернет-страницам ограничили.