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Общество7 сентября 2021 10:39

В Томской области запретили доступ к интернет-сайтам с информацией о продаже поддельных медицинских справок

Иск прокурора к ограничению удовлетворен судом
Ксения Высотина
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По результатам проверки прокуратура выявила 4 интернет-страницы, на которых содержалась информация о возможности приобретения поддельных медицинских справок.

По результатам проверки прокуратура выявила 4 интернет-страницы, на которых содержалась информация о возможности приобретения поддельных медицинских справок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд удовлетворил заявление прокурора Верхнекетского района Томской области о запрете доступа к интернет-сайтам с информацией о продаже поддельных медицинских справок. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По результатам проверки прокуратура выявила 4 интернет-страницы, на которых содержалась информация о возможности приобретения поддельных медицинских справок, в том числе об отсутствии инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд направлено заявление о признании таких сайтов запрещенными к распространению на территории РФ. Иск полностью был удовлетворен и доступ к интернет-страницам ограничили.