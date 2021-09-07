В Томске пенсионерка перевела мошенникам 70 тыс рублей, думая, что получить компенсацию за некачественный товар

В общей сложности, потерпевшая перевела на счет мошенников 69 000 рублей, после получения денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске пенсионерка перевела мошенникам около 70 тыс рублей, женщина думала, что после этого получит компенсацию за лекарства, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На сотовый телефон потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера, звонившая женщина представилась сотрудницей Центробанка и пояснила, что сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа лиц, промышлявшая продажей фальсифицированных лекарственных препаратов, и теперь томичке положена выплата в размере 450 000 рублей, как потерпевшей от рук мошенников», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по словам мошенницы пенсионерки нужно было оплатить комиссионный сбор в размере 25 000 рублей, после чего женщина сразу же перевела деньги. Позже лже сотрудница банка снова позвонила потерпевшей и сообщила, что в Томске выплаты компенсации уже прекращены и получить деньги она может не на чет в банке, а от курьеров. Но, чтобы инкассаторы доставили денежные средства, нужно оплатить их услуги, которые обойдутся в 44 тыс рублей.

В общей сложности, потерпевшая перевела на счет мошенников 69 000 рублей, после получения денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь.