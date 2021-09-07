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Общество7 сентября 2021 8:59

Томский театр «Скоморох» просит принести ненужные книги для спектакля

Литература послужит реквизитом для концерта
Ксения Высотина
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Книги можно оставлять на вахте.

Книги можно оставлять на вахте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Театр кукол и актера «Скоморох» просит томичей принести лишни книги для спектакля, информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте» театра.

«Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана с благодарностью примет в дар любые книги в большом количестве. Они очень нужны для постановки спектакля о Петре Макушине «Ни одного неграмотного»», - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, книги можно оставлять на вахте. Сама премьера спектакля состоится 17 сентября.