Подведены итоги конкурса «Томский дворик», выбрано 175 победителей

Главы районов Томска поздравят победителей в Октябрьском районе, а сама церемония награждения состоится в сквере на Белом озере. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 7 сентября, подвели итоги конкурса «Томский дворик», выбрано 175 победителей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«По результатам работы конкурсной комиссии определены 175 объектов-победителей: дворы, клумбы и цветники, лучшие частные усадьбы, балконы и лоджии и так далее», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что главы районов Томска поздравят победителей в Октябрьском районе, а сама церемония награждения состоится в сквере на Белом озере. Также в Кировском районе для номинантов организуют творческие номера и фотозону.

Напомним, что конкурс «Томский дворик» проходит на территории нашего города в 25 раз.